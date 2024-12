Amorim su Zirkzee: “Ha fatto un ottimo lavoro” | L’attaccante tolto dal mercato?

L'attaccante potrebbe presto tornare in Italia ma...

“È tutto per il giocatore. Ha fatto un ottimo lavoro. È positivo per la sua sicurezza. Avevamo un’idea, ma non è perché l’ho scelto che ho avuto ragione: avevamo bisogno di gambe fresche. I giocatori ci stanno aiutando molto, congratulazioni a loro.”

Amorim blocca Zirkzee | Le ultime

Sono queste le parole di Ruben Amorim, tecnico del Manchester United che ha parlato di Joshua Zirkzee al termine della vittoria di ieri contro l’Everton. L’allenatore punta molto sull’ex Bologna anche se l’attaccante belga piace moltissimo alla Juventus di Thiago Motta.