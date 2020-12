Anna Falchi e lo strano desiderio: “Vorrei incontrare…”

Anna Falchi si gode la sua Lazio e svela il sogno, affrontare il Real Madrid

Le parole di Anna Falchi su instagram: “Mascherina, mascherina nonostante l’antipatia io la indosso e dico la mia!!! Grande Lazio, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Peccato non essere arrivati primi nel nostro girone per trovare un avversario più abbordabile nel prossimo turno, che avremmo oltretutto ampiamente meritato, dopo aver dominato la partita di ritorno con il Borussia Dortmund. Le nostra prossima avversaria sarà una tra il il Paris Saint Germain, il Real Madrid, il Liverpool, il ManchesterCity, il Chelsea o il Bayern Monaco. Non ricordo un sorteggio cosi’ difficile da tanti anni. Sono tutte finali incredibilmente difficili, ma, a questo punto mi piacerebbe incontrare Il Real Madrid che è ormai alla fine di un ciclo o il Chelsea che è si una grande squadra, ma non ha dei fuoriclasse all’apice della loro carriera… Per aspera ad astra…”