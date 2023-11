Sfida chiave per il cammino del Galles verso UEFA Euro 2024. Ospiti secondi, alle spalle della Turchia già qualificata – a pari con la Croazia, sconfitta nello scontro diretto – obbligati a vincere per mantenere la posizione nel gruppo. Dall’altra parte, l’Armenia, ancora in corsa, distante tre punti proprio dalla quota qualificazione. La gara d’andata, disputata a giugno, è terminata 2-4 per l’Armenia. Il match, in programma questo pomeriggio alle 15, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ARMENIA (3-4-2-1): Cancarevic; Calisir, Arutyunyan, Mkrtchyan; Dashyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Zelarayan, Bichakhchyan; Ranos. CT. Petrakov

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, J. James, Ampadu, Williams; Johnson, Wilson; Moore. CT. Page