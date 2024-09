Atalanta-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Gasperini opta per la difesa a tre con De Roon, Hien e Kolasinac. In mezzo al campo Ederson e Pasalic, con Bellanova e Ruggeri sulle fasce. In avanti Retegui e De Ketelaere, supportati da Brescianini sulla trequarti campo. La gara di domani andrà in onda su Sky Sport.

Atalanta-Arsenal, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Jorginho, Havertz; Trossard, Saka, Martinelli. All. Arteta.