Serie A, Un super Lookman trascina l’Atalanta | Fiorentina sconfitta 3-2

Buona partenza della Fiorentina culminata nel vantaggio dopo 15′ firmato Martinez Quarta, riuscendo nella deviazione vincente dopo un rimpallo su sviluppi da corner.

Risposta immediata della Dea che alza i ritmi e al 22′ trova il pareggio con Retegui che sfrutta l’assist di Lookman e di testa insacca alle spalle di De Gea. Nonostante l’equilibrio non c’è un attimo di pausa e al 32′ la Viola torna avanti con il tap in di Moise Kean su assist dell’ex di turno Gosens. Pochi minuti dopo l’incontenibile attaccante classe 2000 colpisce il palo esterno dopo essersi reso protagonista di una buona azione personale. Proprio quando sembra che l’inerzia sia tutta dalla parte della Fiorentina, l’Atalanta riesce incredibilmente a riprenderla prima al 45′ con un colpo di testa di De Ketelaere fino a firmare addirittura il sorpasso dopo appena un minuto con un fantastico Ademola Lookman. Bellissimo primo tempo che si conclude con un pirotecnico 3-2 in favore dei padroni di casa. Secondo tempo molto equilibrato che vede una partita a ritmi decisamente più blandi rispetto ai primi 45′, a testimoniarlo le poche occasioni create dalle due squadre, fatta eccezione per un brivido per la Fiorentina ad inizio ripresa con Bellanova. Spicca sella seconda metà di gara la prestazione di Lookman che aldilà del primo tempo condito da gol e assist, disputa un’ ottima ripresa con diverse giocate di alto livello e almeno un paio di occasioni che gli sarebbero valse la doppietta personale. Prima sconfitta stagionale per la Fiorentina Inizio incoraggiante per gli uomini di Palladino che però pagano il blackout sul finire del primo tempo, costato i gol della rimonta atalantina.

Fiorentina ko, l’Atalanta torna alla vittoria

La gara di oggi, aldilà dell’ottima vittoria, segna l’inizio di una nuova era per l’Atalanta ed il suo Gewiss Stadium completamente ristrutturato con la speranza che diventi un vero e proprio fortino nerazzurro, oltre che il simbolo della crescita societaria degli ultimi anni. Tra pochi giorni inoltre il nuovo Gewiss sarà teatro dell’esordio bergamasco nella nuova Champions contro l’Arsenal.

Formazioni e Tabellino:

Atalanta-Fiorentina 3-2: 15′ Martinez Quarta; 22′ Retegui; 32′ Kean; 45′ De Ketelaere; 45+1′ Lookman.

Ammoniti : 17′ Bove, 27′ Hien, 44′ Mandragora, 67′ Richardson, 82′ Zappacosta,

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien(45′ Brescanini), Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri(70′ Zappacosta); Lookman, De Ketelaere; Retegui(70′ Pasalic). All. Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Koussonou, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Comi, Brescianini, Zappacosta.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martínez Quarta, Ranieri(81′ Pongracic), Biraghi; Dodô, Mandragora(62′ Richardson), Bove(74′ Sottil), Cataldi(74′ Adli), Gosens; Colpani(62′ Ikoné); Kean. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Beltran, Ikoné, Comuzzo, Moreno, Richardson, Adli, Kayode, Parisi.