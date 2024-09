Verso Francia-Italia, preoccupa Kean | In attacco tocca a Retegui?

Secondo giorno di ritiro per l’Italia di Luciano Spalletti,che dopo le parole in conferenza stampa, ora si aspetta il riscatto contro Francia e Israele, anche se non sarà facile, a partire dalla sfida di venerdì prossimo.

Verso Francia-Italia, Spalletti cambia gli interpreti

Diversi i problemi per il ct, che a Coverciano ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Moise Kean, che si è allenato a parte con un lavoro differenziato per un problema alla gamba. Sempre più probabile quindi la presenza dal 1′ di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta supportato magari da Pellegrini e Zaccagni.