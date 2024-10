Atalanta-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la bella vittoria contro lo Shaktar, la squadra di Gasperini è chiamata a replicare in campionato visto che tra Como e Bologna i 3 punti mancano da un po’. Stessa cosa anche per il Genoa che non attraversa un buon periodo di forma. La gara delle 18:30 andrà in onda su Dazn.gas

Atalanta-Genoa, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

Genoa (3-5-2) Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Vitinha, Pinamonti