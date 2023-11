Ancora ballottaggio in mezzo al campo per Simone Inzaghi, Mkhitaryan dovrebbe essere preferito a Frattesi accanto a Barella e Calhanoglu. Nessuna novità in difesa, confermati Pavard, Acerbi e Bastoni. Attacco a due con i soliti Lautaro Martinez e Thuram. Dubbio Scalvini per l’Atalanta, alle prese con problemi alla schiena. Avanti Scamacca, supportato da Lookman e Koopmeiners. Panchina per Muriel e De Ketelaere.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.