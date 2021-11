Atalanta, operazione alla Koopmeiners: rinforzo dall’Olanda

L’Atalanta sul mercato

Ad oggi l’Atalanta di Gasperini è in corsa per passare al turno successivo di Champions e in lotta per il quarto posto in campionato.

Con tutti gli obiettivi stagionali ancora aperti, la Dea pensa già al mercato.

Possibile che arrivi, probabilmente solo a titolo temporaneo, l’addio di Miranchuk e questo costringerebbe l’Atalanta a guardare al mercato per cercare un suo sostituto.

Il sostituto di Miranchuk viene dall’Olanda

A finire nel mirino dei bergamaschi sembra essere stato Nani Madauke, attaccante esterno del PSV Eindhoven ha all’attivo 2 gol in 7 presenza in Eredivisie e altri 2 gol tra qualificazioni alla Champions e in Europa League.

Madauke, classe 2002, ha il contratto in scadenza nel 2025 e questo non facilita le cose per l’Atalanta che vorrebbe chiudere presto la trattativa.

Presumibilmente i bergamaschi sfrutteranno gli ottimi rapporti con il PSV Eindhoven, squadra da cui è arrivato in estate anche Teun Koopmeiners.

Incerte le prossime mosse della Dea, sicuramente prima di ulteriori acquisti ci saranno cessioni.