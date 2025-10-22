Atalanta-Slavia Praga, probabili formazioni e dove vederla in tv

In occasione della terza giornata della fase campionato di questa Champions League, a Bergamo andrà in scena Atalanta-Slavia Praga. Le due formazioni si affrontano oggi allo “Stadio di Bergamo” dove cercano punti utili per la qualificazione ai playoff. La squadra di Ivan Juric è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 in campionato contro la Lazio e in Champions si trova al momento in 22esima posizione, in piena zona playoff, a quota 3 dopo la vittoria dell’ultima giornata con il Bruges, che ha riscattato il pesante ko per 4-0 dell’esordio con il Psg. A 1 invece lo Slavia Praga dopo il pareggio con il Bodo Glimt e la sconfitta con l’Inter.

Atalanta-Slavia Praga, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky.

Dove vedere la partita

Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

Sui canali Sky Sport, a partire dalle ore 21, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24.

