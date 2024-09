Atletico Madrid-Lipsia, probabili formazioni e dove vederla

Sono queste le probabili formazioni di Atletico Madrid e Lipsia in vista della sfida di domani. Prima da titolare per Alvarez così come la squadra di Simeone deve fare molta attenzione alla coppia formata da Sesko e Openda. La gara del Metropolitano andrà in onda su Sky.

Atletico Madrid-Lipsia, le probabili formazioni:

Atlético Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, LE Normand, Gimenez, Azpilicueta, Lino; De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Alvarez. All.: Simeone.

RB Leipzig (4-4-2): Gulcasi; Henrichs, Klostermann, Lukeba, Raum; Haidara, Seiwald, Kampl, Simons; Sesko, Openda.