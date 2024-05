Milan, Sesko andrà all’Arsenal | Ora all-in su Zirkzee

L’addio di Giroud ha palesato per il Milan la necessità di ricorrere al mercato per acquistare un nuovo attaccante di futuro certo, ma che possa avere un buon rendimento ed essere funzionale alla squadra fin da subito, per poter sopperire alla partenza del francese.

Milan, Sesko all’Arsenal per 52 milioni

Nelle ultime settimane erano circolati diversi nomi che erano sulla lista del club meneghino, ma i costi eccessivi non hanno permesso ai rossoneri di piombare subito su alcun giocatore, che devono invece aspettare di effettuare qualche cessione importante per avere la giusta disponibilità economica.

Tra i numerosi profili che piacevano in casa del Diavolo, Sesko, Zirkzee e Guirassy erano sicuramente i preferiti, ma l’Arsenal, come riportato dal Mirror, avrebbe anticipato i rossoneri per l’attaccante del Lipsia, chiudendo con i tedeschi un accordo da 45 milioni di sterline (52 milioni in euro), facendo dunque spegnere ai tifosi la speranza di vederlo con la maglia del Milan.