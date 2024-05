Milan, duello di mercato con la Juventus per Zirkzee

Il Milan per il dopo Giroud punta fortemente su Joshua Zirkzee, talento olandese del Bologna sbarcato in Champions League quest’anno con Thiago Motta. Per l’attaccante secondo Repubblica potrebbe esserci un vero e proprio duello di mercato con la Juventus. La cifra che il Bologna chiede per far partire Zirkzee è di 40 milioni di euro, la partita verrà giocata su chi offrirà di più sull’ingaggio e sulle commissioni.

Milan, per Zirkzee ingaggio da 5 milioni a stagione

Secondo Repubblica ipotizza come l’ingaggio del giocatore per convincerlo a vestire rossonero potrebbe essere di 5 milioni a stagione con oltre 7 milioni di eventuali commissioni agli agenti. Non è l’unico scontro di mercato che potrebbe esserci: sul difensore Buongiorno oltre all’interesse del Milan da diverso tempo, anche il Napoli si è messo sulle sue tracce, e la cifra per convincere il Torino è di 40 milioni di euro.