Milan, tutto su Zirkzee | Ma servono 40 milioni

Perso Giroud, i rossoneri stanno lavorando ad un grande nome per l’attacco da regalare(probabilmente) a Fonseca in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, resta sempre Joshua Zirkzee, attaccante che si è messo in mostra al Bologna, ma di proprietà del Bayern Monaco.

Milan, è Guirassy l’alternativa a Zirkzee

Non è un mistero che il calciatore piaccia a diversi grandi club tra cui Arsenal, Manchester United e Juventus, che avrà quel Thiago Motta in panchina che la punta conosce benissimo. Il club rossonero tiene però aperta la pista che porta a Guirassy dello Stoccarda, calciatore che potrebbe arrivare pagando la clausola di 17,5 milioni di euro.