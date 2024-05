Milan, ieri incontro con lo Stoccarda: Guirassy sempre più più vicino

Ieri mattina il Milan ha ospitato negli uffici di Casa Milan gli emissari dello Stoccarda. Tramite una delegazione con a capo Thomas Henning, Head of Recruitment del club tedesco, la seconda forza della Bundesliga sta girando l’Italia per allargare la propria rete di contatti: prima del Diavolo, come riportato da MilanNews.it, aveva incontrato anche Bologna e Torino.

Milan, pronte le contropartite per Guirassy

Sul tavolo delle discussioni ci sarà finito sicuramente anche Serhou Guirassy, attaccante da 30 gol a stagione che ha trascinato lo Stoccarda ad un incredibile secondo posto in campionato (superando addirittura il Bayern Monaco). La punta classe ’96 è nella short list del Milan in virtù soprattutto della clausola da 17.5 milioni. Nel colloquio, però, lo Stoccarda ha espresso il suo gradimento per alcuni giocatori del Milan, in particolare difensori giovani. Secondo Il Corriere dello Sport questa mattina, sarebbero Malick Thiaw, che avrebbe apprezzamenti anche in Inghilterra, Pierre Kalulu e l’ex di turno Jan-Carlo Simic. Addirittura uno di questi tre giocatori potrebbe essere usato come contropartita per alleggerire il costo del cartellino dell’attaccante guineano, se il Milan dovesse decidere di affondare il colpo.