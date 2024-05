Milan, lo Stoccarda piomba su Kalulu | Il club tedesco a caccia di due difensori

Manca sempre meno al 1° Luglio, giorno in cui avrà inizio la finestra di calciomercato, ma il Milan è intenzionato a piazzare fin da subito i primi colpi, cercando di anticipare i tempi per vari giocatori per cercare di battere l’eventuale concorrenza. Per questa ragione sono già stati sondati vari nomi, anche in funzione delle cessioni ormai programmate di Giroud e Kjaer.

Milan, Kalulu e Simic obiettivi dello Stoccarda

Il centrale ex Atalanta potrebbe però non essere l’unico difensore a lasciare Milano a fine stagione. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti con lo Stoccarda per l’attaccante Guirassy, ma, stando a quanto riportato da Daniele Longo, anche il club tedesco sarebbe interessato ad un calciatore rossonero, e si tratta di Pierre Kalulu, reduce da una stagione, anche se condizionata dagli infortuni, piuttosto deludente, in cui ha messo a referto solo 9 presenze.

Nel mirino dello Stoccarda ci sarebbe anche il giovane Simic, che ha avuto modo di mettersi in mostra con la Primavera, registrando anche qualche presenza in Serie A e 1 gol contro il Monza.