Milan, Pioli senza pace: Kalulu out un mese | I tempi di recupero

Non c’è pace né per il tecnico, né per il centrale del Milan. Dopo la distorsione del ginocchio destro subita nel corso del match di ieri contro il Verona, il difensore Pierre Kalulu si è sottoposto a esami clinici che secondo quanto riporta Sky Sport hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale.

Milan, ecco i tempi di recupero previsti per Kalulu

Secondo il comunicato del club, il calciatore ha già iniziato il trattamento conservativo del caso, ma sarà costretto a fermarsi ancora per almeno quattro settimane.