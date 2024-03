Milan, Kalulu: “Rientro a San Siro incredibile. Penso all’Europeo”

Domani alle 18:45 il Milan si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League con lo Slavia Praga. Da Milanello Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di SportMediaset, trattando diversi argomenti a partire dal suo infortunio fino al finale di stagione del Milan. La prima domanda è sul ritorno in campo con l’Empoli: “Aspettavo questo momento da tre mesi. Dopo l’infortunio per due settimane non guardavo più il calcio. Ho dovuto aspettare per riniziare a lavorare. Il rientro è stato come lo immaginavo: San Siro pieno, un momento incredibile. Per me è stato il primo infortunio serio, ero fuori da ottobre. Ero motivato a lavorare per tornare al meglio“. Sul suo stato di forma attuale dichiara: “Sono al 100%. Ho lavorato tantissimo per recuperare. Sono pronto a dare il massimo”.

Kalulu: “Vogliamo vincere ogni partita. Penso all’Europeo”

Alla domanda sugli obiettivi del Milan per il finale di stagione risponde: “Quando rientri da un infortunio hai ancora più fame di vittoria. Poi se sei il Milan devi sempre vincere, sia in campionato sia in Europa League. A Praga andiamo per vincere e passare il turno“. Sulle prospettive personali e in campionato dice: “Voglio segnare un gol da qui a fine stagione. In Serie A siamo secondi e così dobbiamo arrivare“. L’ultima domanda è su una sua possibile convocazione all’europeo con la Francia in estate: “Sicuramente ci penso, ma vado step by step: rientrare bene, giocare molte partite, riprendere il ritmo. Poi si vedrà”.