Milan, il punto sui rientri: Tomori e Kalulu parzialmente in gruppo

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli sul fronte rientri

Il Milan è tornato al lavoro a Milanello dopo la sconfitta indolore contro il Rennes. La squadra di Stefano Pioli, si sta preparando per affrontare l’Atalanta nel posticipo di questo turno di campionato. Da Milanello infatti, arrivano delle novità per quanto riguarda i rientri.

Oltre a Tomori e Kalulu si rivede anche Calabria

Secondo quanto riporta TMW, oggi Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno lavorato con la squadra, mentre si è rivisto in gruppo Davide Calabria che si era infortunato nella gara di campionato contro il Napoli dello scorso 11 febbraio. I giocatori in questione sono rientrati qualche giorno prima rispetto alla tabella di marcia e ora bisognerà solo capire se il tecnico rossonero li convocherà per la sfida di domenica.