Il Milan, pur avendo puntato Zirkzee e Sesko, continua a guardarsi intorno sul mercato, facendo cadere il mirino su un nuovo attaccante. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra il club rossonero e quello tedesco per parlare del centravanti guineano che in questa stagione ha segnato 30 gol in 30 partite. Nella corsa alla ricerca del numero 9, a Sesko e Zirkzee si inserisce anche lui: Guirassy.

Milan, non solo Sesko e Zirkzee, i rossoneri seguono l’attaccante rivelazione dello Stoccarda

Guirassy, 28 anni lo scorso marzo, è un calciatore francese naturalizzato guineano, attualmente attaccante dello Stoccarda. L’ex Rennes ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, una cifra bassa rispetto a quella di Sisko e Zirkzee, ma anche per essere un numero nove come lui.

Anche se la clausola da pagare non è altissima, quello che lascia dubbi è l’ingaggio che chiede il giocatore dopo la stagione da top player che ha appena concluso. Il Milan, inoltre, potrebbe essere disturbato dagli inglesi, sul giocatore sono piombati diversi club della Premier League.

In seguito all’ufficializzazione del nuovo tecnico, poi si passerà all’affondo decisivo per scegliere a chi affidare la numero 9. In corsa restano Zirkzee, Sesko, Guirassy e David.