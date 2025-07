Avellino-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Avellino e Lazio si incontrano in occasione della terza edizione del Memorial “Sandro Criscitiello”, che si disputerà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La squadra di Sarri avrà occasione di continuare a mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione: ballottaggio tra Cataldi e Rovella a centrocampo, mentre in avanti Cancellieri dovrebbe completare il tridente offensivo insieme a Castellanos e Pedro; Zaccagni dovrebbe partire dalla panchina. Nell’Avellino, Biancolino dovrebbe proporre un 4-3-2-1 con Todisco, Manzi, Frascatore e Milani in difesa, mentre in attacco spazio a Panico e Lescano. La partita, in programma sabato 26 luglio alle 20:30, verrà trasmessa in diretta su SportItalia.

Avellino-Lazio, le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano. Allenatore: Biancolino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri.