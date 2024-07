Barcellona-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Barcellona-Manchester City, Guardiola ritrova la sua ex squadra

Dopo la sconfitta col Milan, il Manchester City vuole entrare in forma campionato prima della prossima Premier League. Tanti i cambi per le rose di Flick e Guardiola. La gara andrà in onda su Dazn.

Barcellona-Manchester City, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Balde, Christensen, Martinez, Kounde; Romeu, Gondogan, Casado; Roque, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Doyle, Mbete, Wilson-Esbrand; Phillips, Perrone; Bobb, McAtee, Grealish; Haaland. All.Guardiola.