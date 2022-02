Barcellona Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

C’è grande fibrillazione e attesa per la super sfida che attende il Napoli negli spareggi di Europa League. I partenopei, classificati secondi nel loro girone di qualificazione, se la vedranno infatti con il Barcellona, retrocesso a sorpresa dalla Champions League. L’andata del match si gioca in casa dei blaugrana con un Camp Nou che, nelle ultime settimane, ha ritrovato grande entusiasmo grazie al ritorno in panchina di Xavi e a un mercato invernale che ha migliorato sensibilmente l’attacco con gli innesti di Ferran Torres, Adama Traorè e Aubameyang. Dall’altra parte il Napoli con Osimhen in dubbio (forse partirà Mertens), ma con un Koulibaly finalmente a disposizione dopo aver vinto la coppa d’Africa con il suo Senegal.

Barcellona Napoli, probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Traorè, Aubameyang, Ferran Torres

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens

Barcellona Napoli, i precedenti

Nelle competizioni europee Napoli e Barcellona si sono affrontate solamente due volte, in occasione dell’ottavo di finale di Champions League nella stagione 19/20. All’andata, giocata a Napoli, gli azzurri passarono in vantaggio con Mertens per poi essere ripresi da Griezmann; al ritorno, giocato in un Camp Nou vuoto a causa del Covid, il Barcellona si impose per 3-1 grazie ai gol di Messi, Lenglet e Suarez, rendendo inutile la rete della bandiera di Insigne.

Barcellona Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre)