Barone conferma: “Amrabat e Jovic sul mercato. Gonzalez resta qua e su Sabiri..”

Intervistato a pochi minuti dalla gara di Conference contro il Rapid Vienna ai microfoni di Dazn, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha svelato nuove novità di mercato, a quasi una settimana dalla fine. “Nico Gonzalez è un giocatore della Fiorentina, è importante per noi e per il calcio italiano, sta bene con la nostra squadra e non è in vendita e non lo sarà. Andiamo a giocare un campionato importante e abbiamo una bella crescita”.

Barone: “Nico non è in vendita, così come Sabiri”

Jovic e Amrabat andranno via?

“Sono scelte che stiamo facendo all’interno, Amrabat sta facendo un lavoro particolare ma non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Siamo molto contenti del rendimento di tutta la squadra e se ci sono dei giocatori non contenti che parlino con me e li accontenteremo. Stiamo a vedere il mercato per loro, vedremo se arrivano delle offerte”.

Sabiri all’Empoli c’è qualcosa di vero?

“E’ una notizia inventata, lo abbiamo comprato per giocare nella Fiorentina. Ha un piccolo fastidio e quando torniamo a Firenze lavorerà con la squadra per essere disponibile domenica”.

Quest’anno l’obiettivo è vincerla?

“Prima pensiamo a questa partita, però una partita alla volta. Non abbiamo fatto la squadra sulla carta e rimane lì, poi ci sono le partite vere. Siamo sempre pronti per qualsiasi cosa succeda sul mercato”.

E’ importante l’entusiasmo a Firenze.

“Firenze è una piazza importante, la tifoseria merita tanto e il presidente ha chiesto di fare un mercato importante e abbiamo lavorato. Pensiamo di aver allestito una squadra di buon livello, adesso resta che giocare”.