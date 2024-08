Baroni: “Alla Lazio so di non avere tempo. La coppia Dia-Castellanos può essere una soluzione”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan.

Baroni: “Tavares pronto per il debutto”

Vuole raccontarci un ricordo in merito a Eriksson?

“Ricordo bellissimo di una persona straordinaria. Era sempre attento alla cura dei ragazzi. Conoscete benissimo la sua grandezza, è una grande perdita”.

Che match si aspetta contro il Milan?

“Partita difficile, il Milan è un avversario che ha fatto due partite buone perché è la squadra che ha tirato più in porta. Di difficoltà ne incontreremo. Sarà importante quello che faremo in campo”.

Il mercato la sta soddisfando?

“Non voglio parlare di mercato. A chiusura di mercato darò tutte le risposte che volete. Ora voglio concentrarmi sulla partita”.

Nonostante la sfida con l’Udinese la squadra ha ritrovato le giuste motivazioni?

“Le motivazioni di un trascorso ci credo e non ci credo. L’importante è la nostra motivazione. Dobbiamo fare una partita perfetta, te lo richiede l’avversario. L’equilibrio è la cosa più importante, dobbiamo rischiare qualcosa in questo momento e siamo la squadra che fa più cross. In questo momento sto cercando una produzione offensiva perché lo scorso anno la Lazio è stata quindicesima per tiri in porta. Nello stesso tempo dobbiamo trovare equilibrio. Ci stiamo lavorando”.

Cosa lascia la sconfitta con l’Udinese?

“Le sconfitte non sono mai salutari, a me fa ancora male. Dispiace perché molto della sconfitta sta nell’atteggiamento. Abbiamo sempre subìto gol dopo 5 minuti, dobbiamo partire sparati perché poi è difficile recuperare”.

Il punto sugli infortunati.

“Nuno Tavares sta meglio, mi devo assumere dei rischi e quindi lo devo mettere in campo. Farà condizione giocando. Sta bene, come Castrovilli. I ragazzi stanno crescendo e ci sono i presupposti per fare uno spezzone di partita”.

Dia e Castellanos potrebbero giocare insieme col Milan?

“La partita di domani è una partita in cui devi produrre, non devi fare una partita diversa e Dia con Castellanos può essere una soluzione. Però ci deve essere equilibrio e sacrificio da parte di tutti”.

Sarri diceva che si giocano troppe partite.

“Sono d’accordo con Sarri, però il calcio cammina in avanti e ci sono sempre più partite. Serve al movimento per essere più visibile e vendibile. Bisogna accettarlo”.

Come valuta i sorteggi di Europa League?

“L’Europa League è una competizione bellissima, dovremo fare prestazioni di livello. Non ci sono partite facili e ci penseremo quando sarà il momento”.

Che emozioni sta provando in vista di domani?

“Emozioni bellissime per questo big match, mi tengono il fuoco acceso. Domani sarà una grande partita”.

Su Tchaouna…

“Sta lavorando, ha qualità e corsa e può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere la sua partita, ma sicuro va in campo”.

Rovella può tornare titolare?

“È un giocatore fondamentale, ha fatto bene con il Venezia. Non guardo l’errore sul gol, ma la prestazione complessiva. La scelta di Vecino con l’Udinese è stata tecnica, per la fisicità dell’avversario. Quando un allenatore prepara una partita deve valutare anche queste cose. Mi aspetto una crescita importante anche dal centrocampo”.

Pensa che ci voglia tempo per vedere la Lazio di Baroni?

“Ho esperienza e so che non c’è tempo. Si gioca ogni settimana e bisogna portare il risultato a casa ogni volta. Si possono ridurre i tempi quando c’è forte partecipazione”.