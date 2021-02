Calcio, il Bayern Monaco batte il Tigres e si aggiudica il mondiale per club

Il Bayern Monaco è campione del mondo. A Doha, gli uomini di Flick vincono 1-0 la finale del Mondiale per Club battendo il Tigres nonostante le assenze di Muller per Covid e Jerome Boateng, tornato in Germania dopo la notizia della morte dell’ex fidanzata. Dopo un primo tempo dominato ma senza reti e un gol annullato dal Var a Kimmich, al 59 il Bayern sblocca la partita: Lewandowski fa da sponda per Pavard che a porta vuota calcia in rete.

Per la quarta volta nella loro storia, i bavaresi si laureano campioni del mondo (1976, 2001 e 2013). Il Bayern vince il sesto titolo stagionale eguagliando il Barcellona di Guardiola del 2009. La formazione di Flick ha conquistato la Bundesliga, la DFB Pokal, la Supercoppa di Germania, la Champions League, la Supercoppa Europea e questa sera il Mondiale per Club.

Il podio del mondiale per club è completato dall’Al Ahly, che piega il Palmeiras ai rigori dopo lo 0-0 dei primi 90’: decisivo l’errore di Felipe Melo.