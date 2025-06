Belgio-Galles, le ultimissime sulle formazioni

Possibile spareggio per l’approdo al Mondiale nel Gruppo J tra Belgio e Galles. Garcia sceglie Lukaku come terminale offensivo, sostenuto da Trossard e Doku. In mezo al campo c’è il quasi azzurro De Bruyne con Onana e Tielemans.

Belgio-Galles, le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Onana, Tielemans; Trossard, Lukaku, Doku. CT. Garcia.

Galles (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, Thomas; Johnson, Wilson, James; Cullen. CT. Bellamy.