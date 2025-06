L’Al-Hilal pesca ancora in Serie A. Dopo aver portato via dall’Inter Simone Inzaghi con una super offerta, questa volta tocca alla Roma: il club arabo ha presentato un’offerta superiore a 20 milioni per Angelino. Le trattative sono già in corso.

Roma, addio ad Angelino? Super offerta dagli arabi

Il terzino osservato speciale degli arabi, in questi giorni è diventato la prima scelta della squadra di Simone Inzaghi, che non è riuscita a convincere Theo Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita. Angelino è arrivato appena lo scorso anno a Trigoria, era gennaio del 2024, il quale poi è stato riscattato dai giallorossi pagando 5 milioni di euro al Lipsia. In questa stagione lo spagnolo è stato insostituibile per la Roma: in totale ha collezionato 51 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 6 assist. Un giocatore essenziale, difficile da rinunciare.

Non bastano i 20 milioni complessivi offerti dall’Al-Hilal per Angelino. Le parti sono al lavoro per trovare l’accordo in tempi brevi, approfittando della finestra di mercato per il Mondiale per Club, Inzaghi ha intenzione di portarlo negli USA per la competizione. I prossimi giorni saranno decisivi per la trattativa.