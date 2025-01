Benedetta traiettoria: Frendrup regala tre punti al Genoa, battuto il Parma (1-0)

Vittoria importantissima per il Genoa, che batte il Parma al Ferraris e raggiunge quota 23 punti in classifica. Male la formazione emiliana, ferma a 19, un punto di vantaggio rispetto al Cagliari terzultimo. Decisiva la rete di Frendrup.

Genoa – Parma, primo tempo senza emozioni

Lungo omaggio del Genoa all’illustre tifoso Fabrizio De André, a 26 anni dalla sua morte, durante il pre-partita. Primo tempo a bassa intensità al Ferraris. Nervosismo nei primi minuti, con una ammonizione per parte, Badelj per i padroni di casa, Valenti per gli ospiti. La prima palla gol è del Genoa: triangolazione Zanoli-De Winter sulla fascia, l’ex Juve la mette al centro dove c’è Pinamonti pronto a colpire di testa. La palla finisce sul fondo. La grande opportunità rossoblù sopraggiunge al ventitreesimo. Dagli sviluppi di un corner, De Winter, da distanza ravvicinata, si lascia ipnotizzare da Suzuki, bravissimo a non farsi cogliere impreparato. Al trentaduesimo occasione Parma. Contropiede di Bonny che si conclude con il pallone al lato della porta difesa da Leali. Passa un minuto e il Genoa prova a rispondere, ancora con Pinamonti, servito da Miretti, a metterla sull’esterno della rete. Termina in pari e con poche emozioni la prima frazione.

Genoa – Parma, decide la rete di Frendrup

Medesimo copione ad inizio secondo tempo. Prima palla gol della ripresa dopo sei dall’avvio. Somh per Almqvist in mezzo a colpire; pronto Leali a metterla in angolo. Il Genoa tenta con Kassa, che da fuori area la spedisce in curva. Vantaggio del Grifone al diciannovesimo della ripresa: su pallone calciato da Frendrup arriva una strana traiettoria, da deviazione di Delprato, che non lascia scampo a Suzuki. Rischio autorete per Pinamonti al settantresimo: l’attaccante del Genoa svirgola sugli sviluppi di un corner calciato da Keita. Opportunità raddoppio genoana: Vasquez esce bene in mezzo al campo e trova Ekhator, in fuorigioco, che la manda addosso a Suzuki. Tre punti molto importanti per la formazione ligure.

Genoa – Parma, risultato e tabellino:

1 – 0

Reti: 65′ Frendrup (G)

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby (77′ Masini), Badelj (45′ pt. Kassa), Frendrup; Zanoli (82′ Sabelli), Pinamonti, Miretti (77′ Ekhator). All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh (60′ Hainot), Valenti, Valeri; Keita (83′ Haj Mohamed), Sohm; Almqvist (60′ Cancellieri), Hernani (71′ Camara), Mihaila (71′ Man); Bonny. All. Pecchia.