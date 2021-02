Benevento, addio a Iemmello

Pietro Iemmello, classe 1992, fu acquistato dal Benevento nella stagione 2017/18. Da allora è andato in prestito a varie squadre, dal Foggia al Perugia fino alla Liga spagnola, dove militava nel Las Palmas fino a qualche ora fa. Il Sassuolo l’ha ceduto, a titolo definitivo al Frosinone.

“Re Pietro” è del Frosinone

Quando esplose nel Foggia, segnando 40 gol in 67 presenze, Iemmello si guadagnò il soprannome di “Re Pietro”. Da allora ne ha fatta di strada, adesso è stato ceduto al Frosinone che in Serie B sta disputando una grande stagione, in corsa verso la Serie A. Ecco il comunicato del Benevento, che saluta l’attaccante: “Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, il calciatore Pietro Iemmello, rientrato dal prestito con Las Palmas, è stato trasferito definitivamente al Frosinone Calcio”.