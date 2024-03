Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri sono in fuga per lo Scudetto ma la sorpresa Bologna vuole continuare a stupire e giocare la prossima Champions

Si prospetta una partita spettacolare quella che andrà in scena al Dall’Ara tra Bologna e Inter. Thiago Motta sogna un posto Champions che sembra essere sempre più vicino per il club rossoblu. Dall’altra parte l’Inter è a +15 sulla Juve ed è a un passo dalla conquista della seconda stella. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 9 marzo alle ore 18.

Probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi