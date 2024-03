Inter, via libera al nuovo sponsor: accordo con Starcasinò.sport

L'Agcom ha dato il via libera all'Inter per il nuovo sponsor

Secondo quanto riporta TMW, Massimiliano Capitanino, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha parlato a Agipronews dando il via libera all’Inter di firmare il nuovo accordo con Starcasinò.sport.

Inter, le parole di Massimiliano Capitanino

“Il sito è di intrattenimento sportivo, finché resta tale non mi sembra rientri nella fattispecie vietata dal Decreto Dignità, basta che rispetti quanto previsto dalle linee guida Agcom“.

“Già dalle prime istruttorie in tema di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, l’Autorità ha stabilito che la normativa non è violata se non c’è alcun riferimento al gioco ai sensi delle linee guida, nel sito di informazione non figurano elementi, loghi e grafiche che possono configurare una pubblicità indiretta del relativo bookmaker e spingere in qualche modo l’utente a giocare“.