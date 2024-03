Inter, Inzaghi vince il premio Bearzot: “Grato di essere paragonato a un allenatore così”

Simone Inzaghi vince il premio Enzo Bearzot alla sua tredicesima edizione, promosso dalla FIGC e dall’Unione Sportiva ACLI. Il tecnico dell’Inter è stato premiato per la sua leadership e per la sua gestione dello spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni in merito al premio che gli verrà consegnato il prossimo 22 aprile al CONI.

Inter, Inzaghi: “Dedico il premio a chi ha lavorato con me e alla mia famiglia”

“Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”.