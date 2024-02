Inter, Simone Inzaghi tra gli squalificati della 24esima giornata di Seria A

Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ammonito nella gara contro la Juventus, non sarà in panchina nel prossimo impegno di campionato contro la Roma.

Durante l’ultima partita giocata dai nerazzurri contro la Juventus, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, già diffidato, è stato ammonito.

Inter, Simone Inzaghi non sarà in panchina nella sfida contro la Roma

L’Inter dovrà affrontare, nella prossima giornata, la delicatissima trasferta senza l’aiuto del suo tecnico, sempre importante nel gestire i suoi uomini da bordo campo, inseguendo ed urlando ai suoi giocatori, dal primo all’ultimo minuto, con la stessa energia per ogni partita.

Insomma, un tecnico che non abbandona mai i suoi giocatori, continuando a controllare e a dirigere tatticamente il gioco, dal primo all’ultimo minuto, non solo prima dell’ingresso della sua squadra in campo.

Vedremo se l’Inter riuscirà ad uscire indenne dalla trasferta di Roma, anche senza l’aiuto di Simone Inzaghi, l’artefice principale delle prestazioni della sua squadra, considerata una delle più forti di tutta Europa.

Gli altri squalificati in vista della prossima giornata sono: De Winter (Genoa), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Reijnders (Milan), Mario Rui (Napoli), Suslov (Verona), Pereyra (Udinese), Aebischer (Bologna), Walukiewicz (Empoli) e Ranieri (Fiorentina)