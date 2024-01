Fiorentina-Inter, le pagelle: Lautaro decisivo, male Faraoni e Ranieri

Queste le pagelle di Fiorentina-Inter dopo il match vinto dai nerazzurri che riporta al primo posto la squadra di Simone Inzaghi.

Fiorentina-Inter, Gonzalez non incide: le pagelle

Terracciano: 5,5 Oltre al gol, su cui può poco, non viene spesso chiamato in causa

Faraoni: 5 Soffre le ripartenze dell’Inter

Martinez Quarta 6 Partita intelligente in fase difensiva, è chiamato spesso a rimediare agli errori dei compagni

Ranieri 5 Non contiene la manovra offensiva, risulta spesso fuori tempo e non in partita

Parisi 5,5 Si fa scappare Lautaro sul gol che decide la partita. Rimane una prestazione interessante, soprattutto in fase offensiva dove, spesso, aiuta i suoi compagni (dall 89′ MIlenkovic SV)

Arthur: 5,5 Partita poco coraggiosa, preferisce giocare orizzontale senza partecipare mai alla manovra offensiva dei viola ( Dal 46′ Maxime Lopez 5,5 Non riesce ad accendere la partita)

Duncan 5 Prestazione sottotono (dal 83′ Mandragora sv)

Ikonè 5 Viene cercato poco dai compagni ma quando viene chiamato in causa non sembra essere in giornata. (dal 61′ Gonzalez 5 sbaglia il rigore decisivo ma il suo ingresso fa ben sperare per il futuro della squadra allenata da Italiano)

Bonaventura 6,5 Nella prima frazione di gioco sembra essere l’unica luce del centrocampo viola, innesca i compagni e prova la conclusione. Tiene il ritmo anche nel secondo tempo e regala grandi giocate

Nzola 6 Prova a più riprese di liberarsi dai difensori avversari ma non riesce mai a trovare la via del gol. Da segnalare una partita di gran presenza

Beltran: 5 Pochi palloni per l’argentino, non partecipa alla manovra offensiva

Fiorentina-Inter, le pagelle dei nerazzurri:

Sommer: 7 Nel primo tempo regala una grande parata su Bonaventura. Nella riprese causa un rigore ma rimedia ipnotizzando Nico Gonzalez

Pavard: 6,5 Intervento da giocatore di grande esperienza sulla linea permette alla sua squadra di rimanere in partita. (dal 83 Bisseck SV)

De Vrij: 6,5 Grandi interventi difensivi durante i 90′ minuti

Bastoni: 6,5 Impeccabile in fase difensiva, salva più volte i suoi compagni nel primo tempo anticipando, soprattutto nei duelli aerei, gli attaccanti della Viola. Spende intelligentemente il cartellino (dal 60 Acerbi

Darmian: 6 Attento difensivamente (dal 60′ Dumfries 6,5 il suo ingresso porta intensità sulla fascia destra che più volte mette in difficoltà la difesa dei viola

Frattesi: 6 Partita di grande intensità e fisicità. Ancora troppi errori di rifinitura ma si intravedono grandi margini di miglioramento

Asllani: 6,5 Regala l’assist per il gol del vantaggio. Sostituisce Chalanoglu grazie ad una partita ordinata ed in linea con le aspettative

Mkhitaryan: 7 Domina nel centrocampo degli uomini di Inzaghi, recupera molti palloni e, con la sua grande intelligenza tattica, illumina il gioco offensivo

Carlos Augusto: 6,5 Concentrato e solido difensivamente crea ottimi spunti offensivi sulla fascia sinistra, l’ex Monza appare sempre più inserito nel gioco di Inzaghi

Thuram: 6 Sempre pericoloso quando chiamato in causa nelle ripartenze e nella manovra offensiva. ( Dal 60′ Arnautovic 6,5 grazie alla sua tecnica permette ai suoi compagni di non rinunciare ad offendere anche nei minuti finali)

Lautaro: 7,5 Suo il gran gol, da attaccante ormai affermato, che decide la partita. Nel secondo tempo ripiega e si sacrifica per la squadra rendendosi più che mai partecipe alla vittoria della squadra di Inzaghi. (Dal 78′ Sanchez Sv)