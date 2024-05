Juventus: in arrivo Stefanelli dal Pisa, Max Canzi nuovo allenatore della Juventus Women

La Vecchia Signora si rifa il trucco. Giuntoli ha scelto la nuova squadra di Direttori ed allenatori che porteranno avanti il progetto per la stagione 2024/25, in attesa di Thiago Motta.

Per quanto riguarda la dirigenza, sono in arrivo Stefano Stefanelli da Pisa, Sbravati si occuperà del vivaio, a cui potrebbe aggiungersi anche Pompilio.

Per quanto riguarda la Juventus Woman è in arrivo dal Pontedera Max Canzi, tecnico bravo e capace che in queste due stagioni ha traghettato il Pontedera ai Playoff promozione, riuscendo a scoprire giovani capaci.