Finisce in parità tra Empoli e Genoa. I rossoblu sfiorano il colpo nel finale

Finisce in parità il match del Castellani tra Empoli e Genoa, con i liguri che nel finale per due volte hanno sfiorato la rete del vantaggio. Partita bloccata nel primo tempo, con l’Empoli che inizia meglio degli ospiti, Maleh al 17’ va vicino al vantaggio ma il suo tiro esce di poco a lato. Il Genoa va in vantaggio alla mezz’ora ma la rete viene annullata a causa di un fuorigioco. Nella ripresa grande occasione per l’Empoli con Zurkovski che in area calcia ma la conclusione è ribattuta da Martinez. Al 78’ Genoa vicinissimo alla rete con un colpo di testa di Spence ma Luperto salva sulla linea di porta. Occasionissima nel finale ancora per il Genoa, il tiro dal limite di Gudmunson termina a fil di palo.

Pareggio tra Empoli e Genoa al Castellani

Il tabellino

Empoli-Genoa 0-0

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (dal 9′ st Cacace), Grassi (dal 26′ st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Cambiaghi (86’ Fazzini), Zurkowski (dal 26′ st Destro); Cerri (dal 9′ st Cancellieri). All. Nicola

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 32′ st Martin), Malinovskyi (dal 1′ st Ekuban), Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui (dal 32′ st Vitinha). All. Caridi

Recupero: 1′ pt

Ammoniti: Walukiewicz, De Winter, Sabelli, Cambiaghi