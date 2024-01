L’agente di Mario Rui conferma tutto: “In estate potremmo fare scelte differenti”

Intervistato ai microfoni di Radio CRC, Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Mario Rui, ha fatto il punto sulla questione legata al terzino portoghese e non solo: “La gente non ha capito che a calcio devono giocare i giocatori che sanno giocare a calcio e Mario Rui è uno di questi. Lo ha dimostrato negli ultimi anni ad alti livelli. Ormai abbiamo una pancia piena soprattutto di questa città che è di poco equilibrio dove si cambia idea da una partita ad un’altra, quindi non ci faccio più caso. Mi auguro per questa città che se andasse via Di Lorenzo arrivasse un altro calciatore bravo”.

Giuffredi: “Ai miei giocatori sto sempre vicino”

“Sono sempre stato vicino ai giocatori come ogni tipo di addetto ai lavori. Gli si sta vicino quando le cose non vanno bene, esporli e non proteggerli quando le cose non vanno bene non mi piace. Io sono un po’ str***o e in estate potrei fare anche scelte differenti. Mi riferisco al mondo Napoli in generale”.