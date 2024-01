Kaio Jorge risponde a Suslov: al Bentegodi lo scontro salvezza finisce 1-1

Al Bentegodi va in scena il match tra Verona e Frosinone. Sembrava continuare la maledizione dal dischetto in casa Verona, alla quale servono due rigori per sbloccarla, dopo l’errore di Duda è servita la trasformazione perfetta di Suslov a regalare il vantaggio agli scaligeri. Nella ripresa gli ospiti la pareggiano da calcio piazzato, corner di Soulé, spizzata di Barrenechea e colpo di testa vincente di Kaio Jorge per l’1-1 finale.

Verona-Frosinone, risultato e tabellino

Risultato: 1-1

Marcatori: 48′ Suslov, 58′ Kaio Jorge

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal (88′ Vinagre); Duda (81′ Silva), Serdar (63′ Tavsan); Folorunsho, Suslov, Lazovic (63′ Henry); Noslin (81′ Cruz). Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Tavsan, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli.

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Bourabia (45′ Fares); Mazzitelli, Barrenechea, Harroui (82′ Reinier); Soulé (90′ Monterisi), Kaio Jorge (82′ Cheddira), Seck (70′ Mazzitelli). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Fares, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira.

Ammoniti: Harroui, Serdar, Cabal, Mazzitelli

Recupero: 2’pt, 4’st.