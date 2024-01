Calciomercato Juventus, Condò: “Allegri ha fatto di necessità virtù. Ederson è un grande giocatore ma..”

Grande lavoro del tecnico bianconero fino ad oggi soprattutto per quanto riguarda i giovani bianconeri

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha elogiato i giovani della Juventus e quanto di buono fatto da Massimiliano Allegri, visti i progressi degli ultimi mesi.

Condo: “Allegri sta dando spazio a tutti”

E poi ancora: “Allegri ha fatto dei giovani di necessità virtù ma lo ha fatto bene. Sono stati molto bravi coloro che hanno sviluppato questi giovani dalle giovanili alla Nex Gen, Allegri sta dando il giusto spazio a tutti. Allegri è il classico allenatore che aspetta un po’ di più per far debuttare un ragazzo ma poi quando entra non esce più”. Poi sul possibile arrivo di Ederson dall’Atalanta ha risposto così: E’ un grande giocatore ma credo che l’Atalanta farà muro”.