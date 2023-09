Il tecnico ex Lazio siederà ancora sulla panchina dei nerazzurri

In questi minuti è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. Mancava solamente la firma e in questi minuti è arrivata la nota nerazzurra.

Calciomercato Inter, Inzaghi sino al 2025

“FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025”.