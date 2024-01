Juventus-Empoli, le UFFICIALI: Allegri lancia la coppia Milik-Vlahovic. La scelta su Danilo e Cambiaghi

La Juventus è chiamata a vincere contro l’Empoli per mettere pressione all’Inter in vista della trasferta di Firenze. Allegri deve fare a meno di Chiesa e Rabiot, nemmeno convocati, che verranno sostituiti da Milik e Miretti con Yildiz che partirà dalla panchina. In difesa Danilo lascerà il posto ad Alex Sandro per non rischiare di prendere un giallo e saltare la sfida scudetto contro i nerazzurri. Nicola conferma gli undici del match vinto col Monza con due differenze: Maleh al posto di Marin e Cacace al posto di Bereszynski.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola