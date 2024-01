Juventus, Felipe Anderson pronto a firmare | La proposta di Giuntoli

Giuntoli ha pronto un quadriennale da 4 milioni all'anno per Felipe Anderson

Stando a quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, Felipe Anderson è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus la prossima stagione. Il brasiliano ha rifiutato e dunque chiuso definitivamente le porte al club biancoceleste per il rinnovo proposto dal presidente Lotito, che ha offerto 3,5 milioni annui con scadenza fissata a giugno 2027. Dato questa situazione, il corteggiamento del club bianconero ha dato i suoi frutti e ora Giuntoli è pronto all’assalto finale.

Juventus, Giuntoli pronto a strappare la firma di Anderson

Giuntoli avrebbe offerto al giocatore un quadriennale da 4 milioni annui, che stando alle ultime, avrebbe convinto ancora di più Anderson a firmare per la Juventus. La firma potrebbe arrivare già nei primi giorni di febbraio, quando il calciatore sarà libero di siglare un nuovo accordo con un’altra società. In queste situazioni ci vuole sempre cautela, lo spiraglio per la Lazio c’è ancora, anche se ormai il tutto sembra orientato verso un’unica direzione e quella direzione si chiamata Juventus.