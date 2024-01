Juventus, Felipe Anderson si avvicina sempre di più | I dettagli

Felipe Anderson ha il contratto in scadenza a giugno, e la Juventus non vuole lasciarsi scappare l’occasione di prendere il giocatore della Lazio a parametro zero. Niente indica che il brasiliano possa partire nell’attuale finestra di mercato, ma dal 2 febbraio sarà libero di accordarsi e firmare con un’altra società. Giuntoli e Manna gli hanno proposto un contratto da 4 milioni fino al 2028, convincendo l’attaccante a temporeggiare per il rinnovo con i biancocelesti. In questa stagione fino ad ora il classe ’93 ha collezionato 29 presenze, condite da 2 gol e 7 assist.

La strategia della Juve per Felipe Anderson

I piani della dirigenza bianconera per il mercato estivo sono chiari: sfruttare le occasioni a parametro zero e assestare un solo grande colpo a centrocampo. Il profilo preferito dalla squadra di Allegri rimane Teun Koopmeiners, che sta disputando un’ottima stagione all’Atalanta. Altri nomi di rilievo sono De Paul, Samardzic e Milinkovic-Savic.