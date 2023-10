Gialloneri in campo nell’anticipo di Bundesliga contro il Werder Brema. La formazione di Terzic, vincitrice nell’ultima gara disputata contro l’Union Berlino, pronta a proseguire la buona striscia fatta di tre vittorie consecutive in campionato. Dall’altra parte, il Werder che ha ottenuto soltanto 4 punti nelle ultime cinque gare disputate. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. All. Terzic.

WERDER BREMA (3-5-2): Pavlenka; Veljkovic, Gross, Friedl; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Borre, Ducksch. All. Werner.