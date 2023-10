Non ha sfigurato di certo questa sera il Milan di Pioli al Borussia-Park davanti al muro giallo, colonna portante della squadra di Terzic, che ha sostenuto a pieno ritmo la squadra tedesca. Partita dalle mille occasioni per le due squadre: si comincia subito dopo 60 secondi, con Pobega che ha l’occasione di portare in vantaggio i rossoneri anche se spreca tutto. Si sa che l’arma migliore del Borussia Dortmund è il contropiede e proprio la squadra di Terzic pareggia il conto delle azioni con Malen, che però non trova la porta. Alla mezz’ora è ancora il Borussia Dortmund a spingere forte ancora con Malen e Fullkrug anche se Maignan c’è.

Borussia-Milan, è solo 0-0

Il primo tempo termina però in parità. Nella ripresa fuori Pobega e dentro Adli e la ripresa ricomincia come la prima, con una clamorosa occasione di Pulisic, che ha l’occasione di portare in vantaggio i suoi anche se è impreciso. Pioli cambia ancora: dentro Chukwueze, Florenzi e Okafor, così come il Borussia anche se nessuna delle due squadre è concreta sottoporta e non riesce a sfruttare le buone accelerazioni di Rafael Leao o le intuizioni di Marco Reus. Questo pareggio permette al Milan di salire a quota due punti in classifica, con i rossoneri che nel prossimo turno affronteranno il PSG di Luis Enrique e dell’ex Donnarumma.

Tabellino:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck; Bensebaini, Emre Can, Ozcan, Brandt (dal 18′ st Adeyemi), Reus (dal 25′ st Nmecha); Malen (dal 25′ st Bynoe-Gittens), Fullkrug (dal 42′ st Moukako). A disposizione: Lotka, Meyer; Süle, Wolf; Reyna; Haller Allenatore: Edin Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 23′ st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega (dal 12′ st Adli), Musah, Reijnders; Pulisic (dal 23′ st Chukwueze), Giroud (dal 23′ st Okafor), Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Kjær; Jović, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.

Reti:

Ammonizioni: Schlotterbeck, Rejinders, Emre Can, Hummels, Musah

Recupero: nessun recupero nel primo temoo e 3′ nalla ripresa