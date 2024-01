Brambati: “Senza gli errori di Marassi la Juve sarebbe in testa. I bianconeri hanno una carta vincente”

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto tra Inter e Juve facendo riferimento ad alcuni episodi favorevoli ai nerazzurri.

Brambati sullo scudetto

Queste le sue dichiarazioni: “La Juventus con la sua compattezza e questo spirito potrebbe avere una una carta vincente, poi non so se questo potrà portare allo Scudetto. Dipenderà anche dal mercato e dalle altre squadre impegnate nelle coppe. Se guardiamo le ultime due settimane e prendiamo lo stesso campo, Marassi, se due episodi arbitrali vanno nel verso in cui dovevano andare, la Juve sarebbe in testa. Da una parte c’è un rigore netto per la Juve contro il Genoa e un errore di Doveri e del VAR che non valuta la spinta di Bisseck su Strootman. Quello lì è fallo tutta la vita”.