Brozovic al Al Nassr, l’indizio social conferma tutto

Marcelo Brozovic è un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Manca ancora il comunicato ufficiale ma l’indizio social del club saudita non lascia dubbi e che ritrae il tatuaggio del calciatore croat con un bomba che sta per essere esplosa visti i tanti tira e molla tra le parti con il calciatore che andrà a guadagnare un’offerta da capogiro per le prossime stagioni.

Calciomercato Inter, via Brozovic: ora Frattesi?

Brozovic si appresta così a lasciare l’Italia, con l’Inter ora che penserà a prendere il sostituto del centrocampista croato, magari quel Frattesi inseguito a lungo e conteso anche da Roma e Milan.