Brutto Napoli, altro stop per gli azzurri (0-0): Meret para un rigore e Mazzarri espulso

Napoli e Monza scendono in campo nel match delle 18:30 valevole per la 18esima giornata di Serie A. Al 12′ pericolosi gli ospiti con un tiro di Pereira sporcato da Rrahmani che sfiora il palo. Al 40′ arriva la prima vera occasione per i padroni di casa con Anguissa che trova pronta la risposta di Di Gregorio a respingere. Sulla sirena del primo tempo Kvaratskhelia trova un guizzo: si libera, calcia, ma la palla va a lato.

Meret para il rigore e salva il Napoli dalla sconfitta

Nella ripresa stesso copione del primo tempo ma i padroni di casa ripartono più convinti. Ottimo uno-due tra Kvaratskhelia e Raspadori con il georgiano che arriva alla conclusione, ma sciupa tutto calciando addosso a Di Gregorio. Calcio di rigore per il Monza al 66′ dove su una conclusione di Colpani interviene a murare Mario Rui con il braccio destro e per Di Bello non ci sono dubbi che decreta il penalty. Dal dischetto si presenta Pessina e fallisce il calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Meret che trattiene la conclusione. Il Napoli si carica e prova a trovare il gol del vantaggio. Tanto nervosismo in questi ultimi minuti di gara che stanno causando numerose interruzioni. Al 91′ occasionissima per Gaetano ma davanti c’è Di Gregorio a negarli la gioia del gol. Termina con un pareggio che può andare bene agli ospiti ma non di certo ai padroni di casa che ora distano -5 punti dalla zona Champions.

Napoli-Monza, risultato e tabellino

Risultato: 0-0

Napoli (4-3-3): Meret (74′ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (71′ Gaetano); Zerbin (71′ Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione: Contini, Idasiak, Gollini, Ostigard, Zanoli, D’Avino, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (76′ Cittadini), Gagliardini, Caldirola; Pereira (45′ Birindelli), Akpa Akpro (62′ Bondo), Pessina, Ciurria; V. Carboni (57′ Colpani), Mota; Colombo (76′ Pepin). Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Carboni Franco, Birindelli, Maric, Colpani, Bondo, Cittadini, Kyriakopoulos, Vignato.

Ammoniti: Pereira, Birindelli, Juan Jesus, Di Lorenzo, Cittadini, All.Palladino, Gaetano, All.Mazzarri, Bondo, Kvaratskhelia

Espulsi: All.Mazzarri, All.Palladino, Maric

Recupero: 0’pt, 6’st