Gigi Buffon protagonista a Coverciano

Prima in azzurro nel nuovo ruolo da dirigente per Gigi Buffon: “Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene – ha commentato da Coverciano -, il mio ruolo sarà quello di dare un piccolo contributo in quelle che saranno le dinamiche che affronteremo. Sono un uomo felice e orgoglioso di questo incarico”.